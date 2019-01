Novo Congresso. “Trump deve aprender em breve que terá de fazer compromissos”

“Os representantes eleitos foram incapazes de fazer muito do ponto de vista legislativo nos últimos dois anos, quando um único partido dominava a presidência e o Congresso” nos EUA. A avaliação é feita ao Expresso por Barry Burden, professor e diretor do centro de estudos de eleições da Universidade do Wisconsin-Madison.

O Congresso saído das eleições de meio do mandato de novembro – a Câmara dos Representantes (a chamada House), com maioria democrata, e o Senado, com uma maioria republicana reforçada – reúne-se esta quinta-feira pela primeira vez e o académico não perspetiva um balanço mais positivo nos próximos dois anos. “Será ainda mais difícil governar. O Orçamento é a principal prioridade e é improvável que os dois ramos do Governo [executivo e legislativo] produzam compromissos satisfatórios”, diz.