Marcelo, o ator-surpresa do ano eleitoral

Desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa não entrou no Ano Novo a pedir estabilidade. O próprio já tinha avisado - “Gostaria de ter um ano calmo, mas vai ser difícil” - e ao contrário do que fez em 2017 e em 2018 o Presidente da República escolheu para 2019 um discurso inconformista. Em ano de eleições europeias, regionais e legislativas, Marcelo chamou a si um papel central na cena que aí vem. E um papel duplo: por um lado, de provedor da sociedade civil - “Podem contar com o vosso Presidente para procurar que nenhuma das vossas vozes seja ignorada”; por outro, de agente ativo na definição de metas, para a classe política em geral e o Governo socialista em particular.

“Portugal saiu da crise, reganhou esperança mas precisa de olhar mais longe e mais fundo”, foi o recado direto para o primeiro-ministro, António Costa, a quem o Presidente sinaliza que nem todas as soluções de Governo são passíveis de construir políticas reformistas de longo prazo.