Depois da Internet das Coisas eis-nos perante a Internet das Vacas

Deambulam pelos pastos verdejantes munidas de sensores nas orelhas, à volta do pescoço, nas patas e também na cauda. As ‘vacas tecnológicas’ enviam informação em tempo real para a aplicação que o agricultor tem no seu smartphone sobre a temperatura do corpo, sobre os tempos de ruminação, as horas que passam a comer, os passos que dão, os trajetos que fazem e ainda sobre as vezes que levantam a cauda para expelir fezes, o que significa emissões de gás metano.

O que é que isto tem a ver connosco? Muito, especialmente se pensarmos que a informação enviada pelas vacas para a base de dados da exploração agrícola pode ajudar a ter animais mais saudáveis, mais robustos, mais eficientes e mais produtivos, o que, no fim do dia, pode significar leite ou carne de melhor qualidade à mesa do consumidor, com a certeza de que esses produtos vieram de uma exploração mais amiga do ambiente.