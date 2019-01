A posse de Bolsonaro foi “um dia de cão” para os jornalistas brasileiros

Que Jair Bolsonaro foi eleito o 38º Presidente do Brasil com base numa campanha quase totalmente feita nas redes sociais já se sabia. Que a relação do “mito” com a comunicação social era marcada pela desconfiança, também. O que não se esperava era que no próprio dia da posse, esta terça-feira, a orientação institucional fosse para deixar os jornalistas brasileiros e internacionais sem condições mínimas de trabalho. Mas foi o que aconteceu, e as surpresas sucederam-se num dia que já foi classificado por uma das mais seniores profissionais de imprensa do Brasil como um verdadeiro “dia de cão”.

Colunista da “Folha de São Paulo”, Monica Bergamo escreveu uma crónica em que detalha, ao minuto, o que passaram os jornalistas presentes para acompanhar a cerimónia. “Foi, de fato, algo jamais visto depois da redemocratização do país, em que a estreia de um novo governo eleito era sempre uma festa acompanhada de perto, e com quase total liberdade de locomoção, pelos profissionais da imprensa”.