50 municípios vão descer o IMI este ano e 19 cobram taxa máxima. Veja qual é o seu caso

Há 19 autarquias que, em 2019, vão cobrar às famílias proprietárias de habitações a taxa máxima de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI): 0,45%. E há um município, Vila Real de Santo António, que optou por recorrer à exceção dos 0,5%, permitida pela lei em situações de dificuldades financeiras. Neste caso, o anúncio da subida da taxa, que era de 0,45%, foi feito em novembro, em assembleia municipal, pela presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, a social democrata Conceição Cabrita, segundo o “Jornal do Algarve”, justificando a decisão com os problemas orçamentais desta localidade.

Em 2018, eram 21 as câmaras com o IMI no valor máximo, das quais duas tinham a taxa nos 0,5%: Alandroal e Vila Nova de Poiares.