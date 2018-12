Os 65 grandes investimentos que o Governo propõe para a próxima década

O Governo já entregou aos partidos da oposição a sua proposta para o Programa Nacional de Investimentos (PNI) 2030, onde lista 65 projetos estruturantes para o país, no valor global de 20,4 mil milhões de euros, a concretizar nos domínios dos transportes e da mobilidade, do ambiente, da energia e do regadio entre 2021 e 2030.

Durante 2019, este programa plurianual de investimentos, que atravessará várias legislaturas, será submetido ao crivo político dos deputados na Assembleia da República e ao crivo técnico, económico e financeiro do novo Conselho Superior de Obras Públicas, de modo a ser integrado nas negociações do próximo quadro comunitário com a Comissão Europeia.