O presente envenenado de Trump

A decisão de Donald Trump de retirar as tropas americanas da Síria é uma vitória para o Presidente turco, Recep Eerdogan, mas também para Vladimir Putin e Bashar Al-Assad, que têm agora o terreno (ainda mais) livre na Síria. Presidente turco poderá ter recebido mais do que pedia, e tem que esgrimir com Moscovo. Curdos sentem-se traídos e olham agora para Damasco

A surpreendente e extemporânea decisão de Trump de retirar os dois mil soldados que os EUA mantêm na Síria (e também uma parte do contingente americano no Afeganistão) está a abalar não só a administração americana, mas também toda a complexa geoestratégia no Médio Oriente.