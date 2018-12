O VIX – esse malandro (desconhecido) de Wall Street

O VIX é um ilustre desconhecido para o comum dos mortais. O problema é que ele tem muito a ver com o que se passa nas bolsas. Esta semana deu muito que falar, sobretudo na consoada e no dia seguinte ao Natal. O que deixou no sapatinho foi uma onda de pânico. Por isso convém conhecê-lo.

Não, não é nenhuma alcunha de investidor, analista ou corretor. Não é nenhum nome de código dos algoritmos que comandam hoje em dia os humores do mercado de ações a partir de computadores.