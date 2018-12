Não, a Google não entrou no negócio das fintech. Já lá estava

É quase certo e sabido que a maior ameaça ao negócio da banca tradicional não vem das startups de serviços financeiros. As Big Tech (grandes tecnológicas como a Google, a Amazon, o Facebook e a Apple) serão os concorrentes de peso dos bancos tradicionais — e aqueles que podem fazer maior mossa.

Não é por isso de estranhar que a recente notícia de que a Google Payment obteve uma licença da Autoridade de Supervisão da Lituânia para emitir moeda eletrónica e processar pagamentos — autorização que pode exportar para outros países da União Europeia (UE), sem serem necessárias novas licenças — esteja a causar tanto ruído.