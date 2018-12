Amos Oz (1939-2018) “Penso na morte todos os dias. Penso nela porque não está assim tão longe”

Na sua infância, Telavive era uma "fantasia exótica", longínqua, quase mágica. Fazia parte do "mundinteiro", esse mundo remoto situado além das colinas e contido na imensa biblioteca do pai, que cedo Amos Oz começou a desbravar. A ele, um miúdo de Jerusalém, abismavam-no as praias e a mera hipótese de existirem judeus que sabiam nadar, enquanto na sua Jerusalém natal os pais originários de Odessa e de Rovno (vila polaca, hoje ucraniana) tentavam criar, com o material da saudade e do amor não correspondido, "um pequeno enclave" europeu. Ali, nesse caldo, em 1939, nasceu Amos Klausner, nove anos antes da formação do Estado de Israel. Mudaria o apelido para Oz - "força" - por rebelião contra o pai e passaria 30 anos no kibbutz Hulda, onde casou e teve três filhos, antes de ir viver para Arad, às portas do deserto do Neguev. Agora, aos 74 anos, instalou-se na Telavive estrangeira e livre, banhada pelo Mediterrâneo, que diariamente lhe confirma o seu contraste com a pesada Jerusalém, para onde não voltou. O nome maior da literatura israelita vive a norte da cidade, num pacato bairro residencial, ironicamente perto da Rua Klausner, em homenagem ao seu tio académico e criador de muitas palavras do hebraico contemporâneo, e próximo da Avenida Agnon, o Prémio Nobel que Amos Oz conheceu e a quem deu a ler os seus primeiros contos. No 12º andar que habita, o império é o dos livros, que forram as paredes, do gato "Freddy" e dos "fantasmas" que rodeiam as horas de todo o escritor.

Mudou-se recentemente para esta cidade, que na sua infância, quando era um miúdo de Jerusalém, lhe parecia longínqua, estrangeira. É assim hoje?

Adoro Telavive, mas continua a ser muito diferente de Jerusalém, apesar de estarem a 70 quilómetros de distância. Jerusalém é uma cidade de extremismos, de tensões, com um peso e uma gravidade que Telavive não possui. Em Jerusalém sentimos o melhor e o pior deste país. Telavive é aberta, livre. Vivem aqui judeus de 136 nacionalidades.