Abdel Razzaq Zorqui ateou fogo sobre si próprio e o seu desespero é o desespero da Tunísia

Um vendedor ambulante de 26 anos que vivia na cidade tunisina de Sidi Bouzid e que ia dando dinheiro à família enquanto sonhava ter o seu para comprar um camião pegou num bidão de gasolina e despejou-se sobre si, pegou num isqueiro e acendeu-o junto ao corpo. Estávamos em 2010. Oito anos depois, um jornalista de 32 anos fez precisamente o mesmo numa praça em Kasserine, a cerca de 270 quilómetros de Tunes, capital da Tunísia. Antes de se imolar, divulgou um vídeo na Internet para deixar claras as suas motivações — falou em desespero e em falta de esperança, em frustração por não ver cumpridas as promessas nascidas da Primavera Árabe de 2011, falou da fome e da pobreza e do desemprego que o afetava há oito anos e há tantos outros anos a outras pessoas e apelou a uma nova revolta nas ruas. “Pelos filhos de Kasserine que não têm meios de subsistência, hoje vou começar uma revolução, vou imolar-me pelo fogo”, afirmava então Abdel Razzaq Zorqui num vídeo divulgado segunda-feira, dia da sua morte, e entretanto apagado. O jornalista, que trabalhava para um canal privado, também criticou a degradação da situação económica em Kasserine, cidade capital da província com o mesmo nome e que é uma das regiões mais pobres do país. Coincidentemente ou não, foi precisamente ali que se realizaram as primeiras manifestações que se alastraram a todo o país no final de 2010.

Abdel Razzaq Zorqui apelou a uma revolução e, de certo modo e ainda que em pequena escala, ela aconteceu. Centenas de manifestantes dividiram-se em tentáculos pelas ruas e assim se mantiveram nos dias seguintes, resistindo a tentativas de dissuasão, como o foi o anúncio das autoridades a respeito da abertura de um inquérito à morte do jornalista. A polícia acabou por recorrer a gás lacrimogéneo para os dispersar e acusou-os de terem queimado pneus e bloquear estradas e lançar pedras. Foram detidas no total 22 pessoas.