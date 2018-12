Conheça as melhores festas de fim de ano com entrada grátis

Já faz parte da tradição. Em Lisboa, todos os caminhos para a noite mais longa vão dar ao Terreiro do Paço (Praça do Comércio), onde a festa começa… no sábado, dia 29 de dezembro. Com entrada livre e diversão garantida, as celebrações de fim de ano têm início na noite de sábado, com Branko (um dos elementos dos Buraca Som Sistema) a subir ao palco na companhia de vários amigos: Cachupa Psicadélica, Dino D’Santiago, Carlão e Sara Tavares. No domingo, a noite fica a cargo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, com os solistas Carlos Guilherme (Tenor) e Elisabete Matos (Soprano). Para a Passagem de Ano, organizada pela Câmara de Lisboa, o Terreiro do Paço recebe Daniel Pereira Cristo com Tatanka, João Só e Ana Bacalhau, que fazem o “aquecimento” para a contagem decrescente. As boas-vindas a 2019 são dadas por um espetáculo piromusical de cerca de 12 minutos, seguindo-se, pela noite dentro, a música de Richie Campbell, Dengaz, Mishlawi, Plutónio e DJ Dadda.

Com entrada livre, mas com a condicionante de ser acessível apenas a maiores de 18 anos, o Casino Lisboa, no Parque das Nações, aposta na atuação, ao vivo, dos The Gift (00h30), no palco Arena Live, para celebrar a chega de 2019. Antes, toca a banda Trio Naranjus e sobe ao palco (23h30), Aldo Lima para um espetáculo de stand-up comedy. A partir das 02h00, a dança segue ao ritmo do DJ Rui Remix.