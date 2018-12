A Bauhaus e a teoria do equilíbrio instável

Há cem anos, um conjunto de homens e mulheres reuniam-se em Weimar, na Alemanha, à volta de um poderoso projeto artístico e cultural inspirado em ambições tão desmesuradas como irrealistas. Pelo menos aos olhos conservadores dos seus contemporâneos. Ou não só?

A Bauhaus prometia uma revolução total, assente numa inovadora disponibilidade para repensar conceitos artísticos, numa inigualável entrega à experimentação tecnológica, numa total abertura a contributos internacionais, na criação de um fantástico espírito de participação e interação entre professores e alunos, e, acima de tudo, na convicção de que a arte e o design poderiam dar um importante contributo para mudar o mundo. E mudar para melhor.