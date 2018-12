Sistema informático bloqueia SNS

A crescente informatização do Serviço Nacional de Saúde está a impedi-lo de funcionar. Nas unidades de cuidados primários, são já 15 a 20 as aplicações que os médicos têm de utilizar e nem os profissionais nem o próprio sistema aguentam a sobrecarga. Todos os dias são anuladas consultas, perdidos dados registados nas fichas clínicas ou é impossível emitir receitas, passar baixas, pedir transportes ou prescrever exames. A inoperacionalidade é tal que o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) disponibilizou uma minuta para os clínicos recusarem o atendimento.

As falhas na rede não são de agora mas tornaram-se agudas há cerca de dois meses, quando foi introduzida mais uma aplicação, desta feita para a prescrição de exames sem papel. O sistema, antigo, cedeu. “Os fóruns médicos estão todos em polvorosa porque as consequências das falhas constantes são gravíssimas: erros de ligação, consultas em que nada do que registámos ficou gravado e perdemos tudo, consultas onde queremos emitir receitas ou exames e dá erro... No meu caso, os problemas informáticos são diários e em muitas manhãs ou tardes não há qualquer software funcional e temos de anular todas as consultas”, conta o responsável de uma unidade de saúde familiar na zona Oeste.