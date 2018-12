Pânico financeiro no sapatinho de Natal – a culpa até pode ser dos algoritmos

O pânico financeiro regressou em força aos mercados de ações. Na quinta-feira em Wall Street atingiu um pico desde os máximos de fevereiro, aquando da semana negra de 5 a 8 daquele mês. O índice da CNN de pânico e ganância aponta para “extremo medo” nos mercados.

O mês de dezembro já contribuiu com uma das seis piores sessões do ano no conjunto das bolsas mundiais, segundo os dados do índice MSCI mundial. Em Lisboa, o índice PSI 20 caiu 2,1% a 6 de dezembro, a terceira pior sessão do ano.