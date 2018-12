Amor-não-me-deixes! Quem diz isto pode ser enólogo

Os franceses dizem ter um queijo para cada dia do ano. Os portugueses rivalizam com as suas castas de vinho. São precisamente 340 aptas a produzir e, diz a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), só Itália bate a viticultura lusa na diversidade.

Em números, considerando as variedades existentes em 75% da área total de vinha de um país, isto significa que Itália é a campeã do mundo, com 80 castas, e Portugal aparece na segunda posição, com 24.