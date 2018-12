A improvável jornada da luz de Natal que brilha em Damasco e se vê em Lisboa. Hoje como há dois mil anos

Qual o gosto da ceia de Natal quando aos avós faltam os netos? E qual a cor dos enfeites da árvore quando aos netos faltam os avós? Os muçulmanos não celebram o Natal e por isso na casa de Ahmad nada está enfeitado. Não há árvore, nem presépio. Em Lisboa, no dia 25, apenas estarão este curdo, de 55 anos, e a mulher, Gazala, também curda, de 61. Ela, entretanto, já amassou o pão e vai assar a massa, fazer a sambussa e o quibe; ele vai fotografar a mesa para colocar no WhatsApp. Na Alemanha, cinco dos filhos do casal vão provar o sabor digital do tempero de Gazala e em Afrin, na fronteira com a Turquia, as duas filhas solteiras não podem nem mesmo tentar sentir o cheiro virtual da comida materna. Não têm internet porque o país está em guerra.

O conflito na Síria começou há cerca de oito anos e matou cerca de meio milhão de pessoas. Separou famílias como a de Ahmad e Gazala. Um irmão de Ahmad desapareceu na travessia do Mediterrâneo. Tinha 35 anos e deixou quatro filhos. A sogra de Gazala tem 77 anos e ainda está em Afrin. Porque quem sobrevive primeiro tenta encontrar um canto, um refúgio, seja onde for, depois é o lento e difícil labor de reatar laços, costurar feridas físicas e emocionais, religar afetos.