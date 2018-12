Réveillon: festas temáticas para celebrar a chegada de 2019

3… 2… 1… bem-vindos a 2019! Para que as 12 badaladas soem o melhor possível, o Boa Cama Boa Mesa selecionou 12 festas temáticas ideais para celebrar a noite mais longa que assinala a chegada do novo ano. Tudo para entrar com o pé direito, o copo cheio e em clima de grande animação em 2019!

A festa de fim de ano no Vidago Palace revisita a época icónica onde “tudo era possível”, ao ritmo das melhores músicas que fizeram história e dos clássicos que ainda hoje são lembrados com nostalgia. No pacote especial “We Love the 80’s” preparado pelo charmoso hotel, premiado com uma Chave de Ouro na edição 2018 do Guia Boa Cama Boa Mesa, está incluída a festa de réveillon na noite de 31 de dezembro, com cocktail no início da noite, jantar de gala – com um menu assinado pelo chefe Vítor Matos –, animação ao vivo com DJ, flute de champanhe, passas e fogo de artifício à meia-noite, e brunch de ano novo no Salão Nobre. Os preços começam em €757,50, por pessoa, para as duas noites (mínimo obrigatório).