Clássico revisto e atualizado

É preciso estar muito atento para descobrir as diferenças do novo Suzuki Vitara face ao anterior. Tem uma nova grelha, as óticas traseiras passam a ser em LED e há novas jantes de 17”. De resto, pouco mais. Já por dentro, o trabalho de melhoramento é bem notório, com materiais agradáveis ao toque. A habitabilidade também está a bom nível, com uma boa posição de condução e espaço de sobra para os ocupantes da segunda fila de bancos. Faz-me pensar das diferenças face ao Vitara dos anos 90, o primeiro carro que levei para fora de estrada e que, à data, aguentou a minha inexperiência.

O Vitara de hoje é um sinal dos tempos e do mercado, mais refinado mas a manter o ADN da Suzuki, que continua a fazer carros sem medo de sair das estradas para trilhos mais incertos. É verdade que o Vitara da atualidade é mais Crossover do que SUV, mas isso é só um sinal dos tempos e do mercado.