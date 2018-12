A lição de Beyoncé

Em conversa com Mário Laginha, o pianista e compositor falava-me há dias da importância dos concertos ao vivo, não apenas para os músicos mas em particular como espaço privilegiado para a descoberta de propostas inovadoras. Embora convencido de que aquele formato nunca acabará, manifestava, ainda assim, alguma preocupação pelo possível decréscimo de audiências, demasiado habituadas a assumir a internet como espaço onde tudo desagua. Inclusive concertos. Laginha estabelecia depois uma relação muito curiosa com o jornalismo a partir da constatação de que há demasiadas pessoas a acreditar e aceitar estar ali toda a informação. Seja na reprodução de uma atuação musical, seja na divulgação noticiosa via Facebook. A verdade é que não está, desde logo por não haver critério na internet. Por isso, dizia-me Mário Laginha, “o jornalismo é tão necessário”. Por isso é de uma absoluta acutilância a frase encontrada pela “The Economist” para promover a assinatura da revista: “You’ve seen the news. Now discover the story” (Viu a notícia, agora descubra a história).

Um concerto ao vivo num grande estádio é, antes de mais, um encontro de massas. Tempo de celebração e de rituais, aquele não é, em geral, o espaço para a inovação. O horror ao risco e a constante aposta no mínimo denominador comum, fazem dos concertos o lugar da confirmação das certezas adquiridas.