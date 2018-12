Sabe qual é o tipo de crime organizado mais rentável e danoso?

Os cibercriminosos estão a explorar ao máximo a velocidade e o anonimato da internet para aprofundarem atividades ilegais e criminosas. De tal forma que o cibercrime já é, segundo a Interpol, o tipo de crime que cresce mais rapidamente. E é também o mais rentável e o que maiores danos provoca entre os vários tipos de crime organizado, adianta ao Expresso o presidente executivo da VisionWare, Bruno Castro.

Não só porque “o número de utilizadores conetados à internet é cada vez maior — sejam eles indivíduos, organizações ou empresas e até o próprio Estado —, o que alarga o espectro de alvos”, mas também porque “o crescimento de utilizadores não tem sido acompanhado por um crescimento da educação para as boas práticas na utilização das tecnologias”, explica o fundador da empresa de cibersegurança.