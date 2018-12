Portugueses já são mais importantes que os ingleses para os hotéis do Algarve

O crescimento do turismo interno marcou o ano de 2018 e promete continuar em alta em 2019. Os portugueses já são vistos como o primeiro mercado de aposta para os hotéis em vários destinos nacionais, em particular no Algarve, segundo um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) que procurou fazer um balanço do ano e previsões para o próximo.

“Pela primeira vez, os portugueses passaram a ser o primeiro mercado no Algarve, ultrapassando o Reino Unido”, adianta Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP, frisando que, além da novidade no Algarve os portugueses mantiveram-se como o principal mercado numa série de destinos nacionais, como o norte, o centro, o Alentejo e os Açores. A exceção é Lisboa, onde os portugueses se posicionaram como segundo mercado dos hotéis, tendo à frente os franceses, e também a Madeira, onde os três principais mercados turísticos são, por esta ordem, Reino Unido, Alemanha e França.