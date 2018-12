euPago, tu pagas, ele paga… e todos apostam na “banca do futuro”

Quando José Veiga — fundador da Intelidus Informática, que disponibiliza soluções globais de comércio eletrónico — se apercebeu que as empresas deste sector estavam interessadas em entrar no mundo dos pagamentos online, decidiu criar um negócio que desse resposta a essa necessidade. Juntou-se ao amigo Telmo Santos e, em 2008, tiveram uma ideia que não pôde materializar-se imediatamente em negócio por falta de legislação adequada para o fazer. Seria apenas em 2014 que a euPago, destinada a facilitar a gestão dos pagamentos das empresas, acabaria por ver a luz do dia, nascendo de uma spin-off da Intelidus.

Quatro anos depois, a fintech (startup tecnológica de serviços financeiros) portuguesa disponibiliza diversos meios de pagamento, como Multibanco, Payshop, MB Way, Débito Direto, Pagaqui, entre outros, para empresas online e offline. Este ano, contabiliza cerca de 3.500 clientes e 4 milhões de transações (ou, em volume, 200 milhões de euros), que representam uma faturação de 200 milhões de euros — valores que pretende duplicar em 2019.