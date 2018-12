Tese da PJ: Paulino liderou bando dos dez no assalto a Tancos

Um ano, cinco meses e 17 dias depois, a PJ resolveu uma boa parte do mistério do assalto a Tancos. Esta segunda -feira lançou a segunda parte da Operação Húbris (arrogância perante os deuses) e deteve os oito operacionais que na madrugada de 28 de junho de 2017 terão arrombado e levado dos paióis de Tancos granadas − incluindo antitanque −, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições. Faltará recuperar 1450 munições de 9 mm, 30 cargas de explosivos e diversas granadas. Este armamento é suficiente para provocar o descarrilamento de um comboio ou fazer explodir a porta de uma carrinha blindada − e não se sabe em que mãos estão.

A PJ concluiu que o assalto foi planeado e montado por João Paulino, um ex-fuzileiro que seria informador da GNR de Loulé e da PJ militar e que terá recrutado os operacionais no submundo do tráfico de droga, onde tem várias ligações. Sobretudo no centro e sul do país. Paulino é de Albufeira mas geria um bar em Ansião. E foi detido no final de setembro na primeira fase da operação Húbris, encontrando-se em prisão preventiva. A medida de coação foi renovada esta semana pelo Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.