Já está por aí a primeira peça da artilharia pesada de “Downton Abbey”

É apenas um cheirinho que pretenderá soar baixinho ao rufar do tambor, ainda em jeito de ensaio e não mais, mas quando se clica no play lá reentramos em Highclere Castle e, na máquina do tempo, somos transportados até há cem anos. Então abrem-se as janelas para deixar entrar a luz do sol; puxam-se lençóis e cobertas de cima dos móveis com vigor, ao som do bater das horas num antigo relógio de mesa; alguém toca à campainha da entrada e, pronto, voltamos ao lugar testemunhal da família Crawley. O filminho de um minuto é apenas a primeira peça da expectável artilharia pesada promocional que aí virá adiante, o tiro de partida gerador de expectativas para o filme “Downton Abbey”, que vai estrear depois do próximo verão, a 13 de setembro.

Desta feita, três anos volvidos sobre o final da série televisiva, foram nove semanas a gravar com o elenco original da série reunido e aumentado e os meios de produção engrandecidos. Depois de muito diz que sim, diz que não, a especulação sobre a passagem de “Downton Abbey” a longa metragem terminou em julho passado e foi o toque a reunir – a produção arrancou no final do verão.