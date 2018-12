Figura nacional de 2018 conhece nova Redação do Expresso

Joana Marques Vidal, eleita pelos jornalistas do Expresso a figura nacional de 2018, conheceu na manhã desta terça-feira a nova Redação do jornal, acabada de estrear na véspera.

A ex-Procuradora Geral da República, cargo que desempenhou até há dois meses, foi a primeira personalidade pública a percorrer o espaço onde agora está instalado o Expresso. A Redação fica no rés-do-chão do mesmo edifício em Paço de Arcos onde já se encontra o jornal desde 2003.