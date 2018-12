5 razões para estar preocupado com as previsões do Banco de Portugal... e outras 3 para se animar

Crescer acima dos 2% terá sido “sol de pouca dura” para a economia portuguesa. Pelo menos, é nesse sentido que apontam as previsões do Banco de Portugal (BdP), divulgadas esta terça-feira no Boletim Económico. Depois de superar esta barreira em 2017 e, tudo o indica, em 2018, o crescimento do Produto Interno Bruto em 2019 não deve ir além dos 1,8%, penalizado pela frente externa, com a economia abrandar ainda mais nos anos seguintes.

A forte desaceleração da atividade económica portuguesa, com o BdP a ser mais pessimistas do que o Governo e até do que as principais organizações nacionais e internacionais, é um dos fatores negativos para o futuro. E há mais. O Expresso elenca-lhe cinco razões para estar preocupado com as previsões da instituição.