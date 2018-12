Os rooftops estão na moda em toda a Europa e há três portugueses entre os mais apreciados

Os terraços no topo dos prédios sempre lá estiveram desde que foram construídos. Mas não se chamavam rooftops, pelo menos em Portugal. Eram terraços. Ponto.

Acontece que, do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, a utilização de rooftops para eventos musicais e teatrais remonta aos finais do século XIX. Mas foi na década de oitenta do século passado que os eventos no topo dos arranha-céus daquela cidade se tornaram vulgares.