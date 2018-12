Miró e as feridas de Serralves

Serralves está no olho do furacão. Os danos reputacionais provocados pela polémica gerada a pretexto da exposição retrospetiva da obra de Robert Mapplethorpe, associada à resignação ainda hoje não completamente explicada, e muito menos percebida, do diretor artístico do Museu, atingiram proporções desmesuradas. Grandes revistas de arte internacionais, da “Artforum” à “Artnews”, fizeram eco de uma alegada censura cometida pela Administração de Serralves.

Depressa ficou construída a imagem de uma instituição anquilosada contra a qual se teria erguido um jovem diretor a quem não escasseou apoio internacional. A história, na qual é difícil encontrar heróis, é bem mais complexa do que este resumo simplista e, para desgraça da Fundação, terão de passar muitos anos até de alguma forma ser restabelecido o prestígio adquirido ao longo de duas fantásticas décadas em que soube marcar a agenda artística nacional e, até, internacional.