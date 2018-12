É Natal, é Natal: venham ver a diversão que esta vila tem!

Rodeadas de beleza natural ou em plena cidade, contemporâneas ou à moda antiga, dispendiosas ou gratuitas, não falta diversão a qualquer uma destas propostas que são uma imersão intensiva no espírito da quadra. Seja para encantar os mais pequenos ou para pura diversão dos adultos, deixamos dez propostas que não deixam ninguém indiferente à magia do Natal.

Até dia 6 de janeiro, Óbidos oferece um encanto renovado. Bolas de espelhos, cores vibrantes, lantejoulas e purpurinas dominam a decoração da iniciativa Óbidos Vila Natal, este ano dedicada aos anos 80. Além do ambiente naturalmente festivo, e pleno de atividades para miúdos e graúdos – da rampa de gelo ao túnel da ilusão, dos trampolins à discoteca, das pinturas faciais ao bilhar de Natal, dos passeios de comboio ao duelo de cotonetes – há ainda muitos espetáculos que se repetem em vários dias do evento. Magia, teatro, circo e concertos dominam o palco desta vila mágica. Os bilhetes custam €5 para crianças a partir dos três anos; e €7 para crianças a partir dos 12 anos e adultos. Diversões como a Roda Gigante (€2,50); a Pista de Gelo (€4); o Carrossel (€2); o Comboio de Natal (€1,50) ou o Passeio de Burro (€2) são pagos à parte.