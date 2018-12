Brexit. “Renegociar o quê?” Não há nada a negociar, só a esclarecer que não há renegociação

A primeira-ministra britânica já leu nos lábios de todos que no Acordo do Brexit não se toca. Mas ainda espera que as palavras que saírem da cimeira deuropeia desta quinta e desta sexta-feira tenham algum efeito persuasivo nos deputados britânicos mais reticentes a aprovar o documento que permite uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)