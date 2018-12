“A alma gentil que nos amou”: morreu Sidónio Pais

O mais jovem Presidente da I República casou-se com uma mulher mais velha quando tinha apenas 23 anos, no mesmo ano que retomou o curso de Matemática que interrompera para frequentar a Escola do Exército, na tentativa de encontrar uma carreira que lhe desse sustento.

Uma pneumonia levara-lhe o pai quando tinha 11 anos, sendo muitas as dificuldades económicas que a família enfrentou nos tempos seguintes. Não fosse a ajuda da madrinha Claudina e, provavelmente, o minhoto Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais nunca se teria inscrito na Universidade de Coimbra e sido vice-reitor dessa instituição.