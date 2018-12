França. Um terrorista-gangster trava “coletes amarelos”

A emoção é enorme em França depois do ataque terrorista, com arma de fogo e punhal, ao princípio da noite desta terça-feira, na zona mais turística e central da cidade francesa de Estrasburgo, capital da região da Alsácia, no leste do país. O ataque, numa das cidades mais simbólicas da Europa, sede do Parlamento Europeu, foi esta quarta-feira a principal notícia no território francês.

O regresso do terrorismo a França, nas vésperas das festas de Natal e de fim de ano, é um choque para um país em crise grave, muito afetado pela violência das últimas semanas devido ao movimento muito radical dos “coletes amarelos”.