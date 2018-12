Está aí o primeiro painel de instrumentos curvo do mundo e tem mão portuguesa

Há uma pequena revolução tecnológica em curso a bordo do seu carro. Ou melhor, do seu futuro carro. E é sobretudo para o condutor que todas as grandes construtoras de automóveis continuam a trabalhar arduamente.

Todas querem evitar ao máximo os botões mecânicos e controlos físicos, numa transição inevitável para o digital, libertando tanto quanto possível o condutor de movimentos manuais que possam interferir com a sua função primordial: conduzir o carro em total segurança.