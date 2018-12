É portuguesa, transforma hotéis maus em bons e é a melhor do mundo

Foi a primeira vez que uma empresa portuguesa foi premiada como a melhor do mundo a gerir hotéis nos World Travel Awards, conhecidos como os ‘Óscares’ do turismo. A proeza coube à Amazing Evolution, eleita como melhor gestora de hotéis-boutique – World's Leading Boutique Hotel Operator 2018 – na gala de entrega dos prémios mundiais World Travel Awards que decorreu a 1 de dezembro, no Pátio da Galé, em Lisboa, onde Portugal recebeu ao todo 17 ‘Óscares’, com destaque para o de melhor destino turístico do mundo.

“Acreditar nos projetos em que investimos é fundamental para que todos sejam bem-sucedidos e para que a Amazing possa continuar a conquistar estes reconhecimentos mundiais”, considera Margarida Almeida, CEO e fundadora da Amazing Evolution Management, frisando que o ‘Óscar’ se deve ao trabalho empenhado da sua “equipa multidisciplinar, especializada nas diferentes áreas inerentes à gestão de ativos hoteleiros, e que é a chave para o nosso sucesso”.