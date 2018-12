Brexit. O que está em causa na revolta contra Theresa May

Após uma reunião em que a líder discursou perante o grupo parlamentar, começou, às 18h, no Parlamento, o escrutínio que ameaça derrubar May. A votação, que termina às 20h, é secreta, com voto em urna. O resultado deve ser divulgado pelas 21h.

May precisa de 158 votos favoráveis para se manter à frente do Governo. Se vencer, não pode haver nova moção de censura interna no prazo de um ano. Se a primeira-ministra for afastada, ficará impedida de concorrer à eleição interna subsequente. Esta, a ocorrer, desenrolar-se-á num contexto dramático, com o país partido ao meio e em plena contagem decrescente para a saída da UE, que, salvo decisão por ora não prevista, acontece a 29 de março de 2019 às 23h. Dificilmente há conjuntura pior para um partido no poder estar sem chefia.