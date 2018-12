Netflix mete a primeira lança em África

A Netflix encomendou a produção da primeira série original africana. Intitulada “Queen Sono”, vai ser protagonizada pela atriz sul africana Pearl Thusi (do elenco da série norte-americana “Quantico”) e segue na linha das narrativas conduzidas por heroínas icónicas. Numa breve linha sinóptica, “Queen Sono” vai contar as aventuras (e desventuras) de uma espiã de alto nível sul-africana com a missão de melhorar a vida dos seus cocidadãos que por entre as perigosas missões em que estará envolvida terá de lidar simultaneamente com os desafios das relações pessoais do seu dia a dia.

O projeto desta série em regime “dramedy” (comédia pontuada com momentos dramáticos) nasceu na África do Sul e há de vir a incluir o menu global da Netflix no ano que vem. “Conseguir este talento e contar histórias ao resto do mundo coloca Pearl (Thusi) na mesma categoria de outras fortes protagonistas femininas, como Claire Underwood em House of Cards ou Jessica Jones”, assinalou Erik Barmack, vice-presidente da Netflix responsável pelos originais internacionais em declarações à publicação sul africana IOL Entertainment.