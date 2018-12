Líder da Associação Joãozinho recusa ultimato do Hospital de São João

Após o Parlamento ter aprovado, por unanimidade, há duas semanas, uma proposta do PS para “salvaguardar a célere construção” das novas instalações do Centro Pediátrico do Hospital de São João através de recurso a contratação ajuste direto, há nova polémica à vista no processo, que se eterniza desde o início da década.

A disputa que se segue tem origem numa carta, enviada na passada semana pelo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, Oliveira e Silva, a Pedro Arroja, a pedir a “devolução” de uma parcela de terreno onde a Associação Um Lugar para o Joãozinho se comprometeu a fazer uma nova ala pediátrica, ao abrigo de um acordo de cooperação celebrado em julho de 2015.