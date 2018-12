Dicas de poupança: ganhe centenas de euros com as compras do dia a dia

Como sabem, ando sempre com o “radar” ligado para ver onde é que posso poupar, mantendo - ou até melhorando - a minha qualidade de vida enquanto cidadão e consumidor. Por isso, ao contrário de muitas pessoas, estou sempre muito atento à publicidade: às vezes para descobrir fraudes, mas outras para ver se o que é prometido pode ou não ser bom para mim. E encontro situações em que o que algumas empresas propõem me trazem vantagens.

O que pretendo mostrar é que, com algum jogo de cintura, poupo dinheiro fazendo coisas simples. Exige algum trabalho, organização e rigor. No final, para mim, vale a pena, podendo a poupança chegar aos 500 euros ou mais: no meu caso são, no mínimo, 2 ou 3 depósitos de combustível de “graça” por ano.