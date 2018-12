Caixas de música

A caminho dos 87 anos, que há de completar a 8 de fevereiro do próximo ano, John Towner Williams pode e deve orgulhar-se de albergar na sua coleção pessoal 5 estatuetas douradas, cada uma delas correspondente aos óscares que recebeu, entre as 41 nomeações que a Academia entendeu conceder-lhe. A estante não deve ser pequena: 18 Grammy, 2 Emmy, 7 BAFTA, 3 Globos de Ouro, 6 Saturn e 21 discos de ouro e platina juntam-se aos prémios mais cobiçados da história do cinema.

Neste campo, a primeira nomeação aconteceu em 1968, quando a Academia de Hollywood reconheceu a prestação de John Williams na conceção da banda sonora de “Valley of the Dolls” (“O Vale das Bonecas”), um bem curioso e muito esquecido filme de Mark Robson, com a malograda Sharon Tate entre os protagonistas.