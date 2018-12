Com o Natal à porta, conheça 10 restaurantes onde o bacalhau é rei e senhor

De norte a sul, o bacalhau é, provavelmente, o ingrediente de maior expansão e utilização, integrando praticamente todo o receituário regional. Oriundo dos mares frios do norte da Europa, a forma de conservação potenciou a introdução nos receituários, com a certeza de que existem, seguramente, mais de mil e uma receitas de bacalhau servidas nos restaurantes nacionais. Antes da Consoada e com o mapa na mão, siga a rota dos restaurantes em que o “fiel amigo” é razão de romaria. São 10, mas poderiam ser muitos mais…

Foi o bacalhau que tornou o restaurante conhecido desde 1971. Por causa do “fiel amigo” são muitos, aqueles que percorrem, muitas vezes, centenas de quilómetros. As magníficas postas de bacalhau são assadas na brasa e servem-se com batata a murro. Para preparar a refeição conte com Bolinhos de bacalhau com feijão-frade. O restaurante tem vista para o Vale do Cávado e quatro espaços distintos, que tentam preservar o ambiente rústico original. Com 80 anos, Victor Peixoto, de andar resoluto e simpatia a multiplicar, é uma instituição em São João de Rei. A garrafeira também marca pontos. Preço médio: €25