Apenas 20% dos diretores de TI avaliam o impacto na empresa do investimento em tecnologia

O papel dos CIOs, ou diretores de tecnologias de informação (TI), está a mudar. Embora metade destes executivos de topo ainda tenham um papel de “operadores de confiança” — focados na eficiência, segurança e contenção de custos da tecnologia —, nos próximos três anos vão assumir-se cada vez mais como “impulsionadores da mudança e co-criadores do negócio”.

Foi isto que estiveram a discutir uma dezena de CIO (homens) de empresas portuguesas de vários sectores, durante a apresentação em Portugal do “Inquérito Global aos CIO 2018”, da consultora Deloitte, ao qual o Expresso teve acesso em primeira mão. No estudo, participaram 1431 diretores de tecnologias de informação (CIO) e de experiência do consumidor (CXO) de 71 países e 23 sectores, dos quais metade a trabalhar na Europa.