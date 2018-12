Açores trabalham para ser o 6.º destino turístico sustentável do mundo

Os Açores estão em vias de ser o primeiro arquipélago do mundo com a certificação de turismo sustentável em 2019. Segundo Marta Guerreiro, secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores, o processo está bem encaminhado no sentido de a região poder receber, até ao final do próximo ano, este selo de qualidade do Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e que tem a chancela das Nações Unidas.

“É uma responsabilidade enorme, mas uma oportunidade fantástica para os Açores. É a prova de que é possível crescer no turismo preservando o maior ativo que temos, que é o nosso legado natural e patrimonial”, frisa Marta Guerreiro, lembrando que o arquipélago integra 123 áreas protegidas, incluindo território submerso.