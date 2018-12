Vacinas: a “panificação” da política

Perante o pântano deste sector e a falta de recursos face ao colapso do SNS, é avisado esperar por um parecer técnico de comissões independentes para tomar decisões políticas. Transformar cada vacina numa arma de campanha é o pior que se pode fazer ao Plano Nacional de Vacinas

Há não muito tempo escrevi aqui sobre o disparate da proposta do PAN para proibir a prescrição a menores de seis anos de metilfenidato, um estimulante do sistema nervoso central para tratar a perturbação hiperatividade com défice de atenção (PHDA), com os nomes comerciais de Ritalina, Concerta ou Rubifen, e de atomoxetina, um agente neurotónico, com o nome comercial de Strattera. Não cabe aos deputados tomar decisões médicas, cabe-lhes definir políticas de saúde.