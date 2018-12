O ministro anónimo ataca de novo

Talvez o primeiro-ministro saiba que este ministro é um pirómano à solta, encantado com a sua conspiração à socapa. Ou talvez aprecie as suas facécias. Mas que política anónima é feia, lá isso é

À terceira nunca é de vez: o ministro anónimo que, volta e meia, ataca nas páginas de um certo matutino de referência, voltou segunda-feira a fazer das suas, como em duas oportunidades anteriores, e parece mesmo disposto a continuar. Há pouco tempo anunciou as preferências do primeiro-ministro para cargos no Governo futuro e até que, para esse tão próximo ano de 2019, desejava um acordo não escrito, ou um acordado não acordo, com os seus atuais parceiros de esquerda, ou seja, nada. Agora, nesta terceira ronda, sempre embuçado, declarou que o Governo vai pôr os professores a pão e água: pois se o Parlamento comprometeu o ministério a negociar a sério e se o Presidente chumbar o decreto que encerrará tais conversas antes mesmo de elas terem recomeçado, sendo aviado no Conselho de Ministros desta quinta-feira, ou se o Parlamento chamar o dito cujo decreto e o enterrar, então o Governo não dará nem dois anos nem nada, fica tudo como dantes, mesmo zero dias de recuperação do tempo de carreira.