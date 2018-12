Financiar o jornalismo: estão a falar exatamente de quê?

Como muito bem defende o Pulitzer Thomas Friedman, estamos a descer um rápido. Não apenas o jornalismo, mas tudo e todos. Ora, a última coisa que se deve fazer a descer um rápido é pôr o remo na água para tentar travar a força da água. Qualquer ajuda do Estado mal pensada ou mal feita terá esse efeito, o de um remo apressado que vira embarcações

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a entrega dos prémios Gazeta de jornalismo para dar uma resposta imediata a alguns dos discursos dessa noite, onde muitos jornalistas chamaram a atenção para a extrema debilidade financeira em que se encontram alguns órgãos de comunicação social e para as difíceis perspetivas do jornalismo em geral. Nem os discursos são surpreendentes nem a resposta do Presidente é totalmente inesperada. Marcelo conhece o meio – foi jornalista, fundou e dirigiu o Expresso, ajudou a fundar o “Semanário”, foi comentador na TSF, TVI, RTP, “Sol”, entre muitas outras colaborações. Mas será que o Presidente sabe exatamente do que está a falar ou a que apelos está a responder?

A primeira questão num tema de extrema complexidade passa por perceber e assumir que os media estão no meio de uma transição tecnológica brutal, que altera de forma decisiva as duas variáveis que sustentaram a criação da expressão mass media: vendas/audiência e publicidade. A transição tecnológica degradou de forma muito rápida estas duas variáveis (com alguns fenómenos de moda absurdos que prejudicam injustamente a imprensa, mas isso não é questão para tratar aqui) entregando uma parte enorme do valor criado nessa nova economia digital a empresas multinacionais que fingem não ser publishers para escaparem a qualquer regulação de um sector, que, pela sua natureza, é extremamente regulado. E que gozam literalmente com os sistemas fiscais dos países onde operam.