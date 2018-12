Roseta dá a mão a Medina na antiga Feira Popular

É insuficiente para rebater todas as afirmações do Ministério Público (MP) que põem em causa a “legalidade urbanística” da Operação Integrada de Entrecampos – o projeto da Câmara para os terrenos da antiga Feira Popular e imediações –, mas no que depende do órgão que lidera, a presidente da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), Helena Roseta, vem declarar o seu apoio a Fernando Medina.

Com efeito, os deputados municipais da capital vão nesta terça-feira, na sessão com início às 15h00, discutir e votar uma proposta da sua presidente, em que Helena Roseta quer colocar os pontos nos is sobre deliberações da AM que enquadram o megaprojeto da autarquia para Entrecampos.