Siza: “Não vou deixar assinatura na Casa de Serralves”

Empenhado num dos seus agora raros trabalhos em Portugal, Álvaro Siza Vieira está a ultimar os detalhes da preparação da Casa de Serralves para receber a obra de Miró. Para Siza, uma boa intervenção será chegar ao final e ninguém detetar a sua assinatura na obra.

O que vai fazer para que a Casa de Serralves possa acolher a coleção Miró?

Eu, enquanto arquiteto, não vou fazer nada. Basicamente, a intervenção incide no tratamento do ar, que já está feito no rés do chão, mas não estava no primeiro piso.

Até onde vai o sinal da sua intervenção?

Uma das grandes preocupações e trabalhos quando se faz uma recuperação é exatamente não deixar a assinatura.