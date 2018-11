Preços já estão a abrandar em Lisboa após contenção no alojamento local

A suspensão de novos alojamentos locais decretada pela Câmara de Lisboa nos bairros históricos já está a mexer no mercado imobiliário. Segundo avançam operadores do sector, muitos investidores que nos últimos dois anos adquiriram imóveis e submeteram-nos a obras para funcionarem como alojamento local foram apanhados com a mudança legislativa e estão agora a readaptá-los para outros fins, como arrendamento tradicional ou habitação para venda.

Um dos primeiros impactos sentidos no mercado é que, sem a perspetiva de poderem ser utilizados como alojamento local, os imóveis já não estão tão valorizados. A suspensão de novos registos estabelecida pela Câmara de Lisboa, que entrou em vigor a 8 de novembro, atingiu em cheio as zonas prime da cidade que mais despertam o apetite dos investidores e onde o metro quadrado é mais caro, designadamente Alfama, Mouraria, Castelo, Madragoa e Bairro Alto, e num conceito alargado que também abrange Chiado, Príncipe Real, Bica, Santa Engrácia e parte da Graça.