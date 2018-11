Alterações ao Orçamento não mudam planos de Centeno

Afinal, não houve “catástrofe orçamental”: as alterações introduzidas pelo Parlamento à proposta do Governo para o Orçamento do Estado custam 100 milhões de euros. As estimativas são do Governo e são acomodáveis na estratégia orçamental de Mário Centeno.

A previsão, feita pelo primeiro-ministro imediatamente antes de os deputados começarem a votar as mudanças na especialidade, era alarmista, uma vez que seria impossível concretizar-se a aprovação de todas as (quase mil) propostas de alteração ao Orçamento do Estado, o que criaria um buraco financeiro de 5,7 mil milhões de euros. Nunca haveria acordos para isso, até porque muitas das propostas apresentadas pela esquerda e pela direita eram, naturalmente, contraditórias. Ainda assim, com algumas propostas dos partidos aprovadas, as alterações que os partidos introduziram no Orçamento não devem preocupar Centeno.